Сырский предупредил о расширении наступления РФ и новых планах Путина на севере: какие регионы под угрозой

Александр Сырский. / © Александр Сырский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Темпы продвижения войск Российской Федерации в первом полугодии этого года уменьшились более чем вдвое. Впрочем, агрессор стремится расширить свое наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, оценивая итоги первого полугодия 2026 года.

По его словам, России не удалось развернуть масштабное наступление. Если раньше оккупанты вели активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось шесть-семь.

Реклама

«Сейчас соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 на 60. Благодаря активным действиям сил обороны в первом полугодии 2026-го темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое. По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету», — сообщил главком.

Кроме того, сохраняется тенденция увеличения соотношения освобожденных территорий к тем участкам, где удается продвигаться российской армии.

По данным ВСУ, среднемесячные потери оккупационного войска убитыми и ранеными составляют около 32 тыс. военнослужащих.

Планы Кремля

В то же время, отмечает Сырский, недооценивать Россию нельзя. По его словам, «до перелома в войне еще далеко».

Реклама

«Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины», — заявил главнокомандующий.

Кроме того, растет интенсивность российских ракетно-дроновых ударов и применение управляемых авиабомб.

«Вооруженные Силы Украины последовательно наращивают свои способности, чтобы дать врагу достойный отпор и в конце концов заставить кремль к справедливому миру на наших условиях», — добавил он.

Удары Украины по РФ

Сырский сообщил, что за шесть месяцев средствами Deep Strike поражено 697 целей на территории агрессорки России. Прямой и косвенный экономический ущерб, причиненный врагу, оценивается по меньшей мере в 6,1 млрд долларов

Реклама

Кроме того, эффективна и кампания Middle Strike. За полгода было поражено 7028 объектов россиян.

Также, по данным главкома, артиллерия выполнила более 456 тысяч огневых задач. Ракетные войска нанесли более 1140 ударов, авиация Воздушных сил — более 1100, подразделения поддержки — около 1400.

Напомним, Financial Times пишет о том, что Кремль не остановится, по меньшей мере, до 2027 года. Несмотря на успешные удары ВСУ по российскому тылу, диктатор Владимир Путин не показал никаких признаков мира. Его сосредоточенность на максималистских целях означает, что Москва вряд ли поучаствует в переговорах до февраля следующего года, подтвердил источник издания в Москве.

В то же время в Foreign Policy говорится, что массированные удары по Киеву и попытки России усилить гибридное давление на Европу являются скорее признаком проблем Кремля, чем его силы. На фоне успешных действий Сил обороны, которые благодаря современным роботизированным системам и регулярным ударам по стратегической инфраструктуре РФ наносят врагу все более болезненные потери, Москва пытается компенсировать свои неудачи эскалацией и террором.

Реклама

Новости партнеров