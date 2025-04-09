Сырский заявил об угрозе нападения с Беларуси

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. / © ТСН.ua

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исключает, что масштабные учения «Запад-2025», которые состоятся осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

«Все учения преследуют какую-то цель. И одна из таких целей — это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений — это наиболее приемлемый способ перебазировать, опрокинуть войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск», — сказал Сырский в интервью LB.ua.

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По его словам, именно под видом учений Россия размещала свои войска в Беларуси накануне вторжения в Украину в 2022 году.

«Мы все надеялись, что они закончатся, российские войска вернутся на свою территорию. Но когда было принято решение о том, что эти учения продолжаются, мне стало ясно, что все», — добавил главнокомандующий.

Он отметил, что осенние учения в этом году являются серьезным фактором, который украинское военное командование обязательно принимает во внимание.

Ранее сообщалось, что российские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения, что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.