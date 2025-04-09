- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 3468
- Время на прочтение
- 1 мин
Сырский заявил об угрозе нападения с Беларуси
Именно под видом учений Россия размещала свои войска в Беларуси накануне вторжения в Украину в 2022 году.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исключает, что масштабные учения «Запад-2025», которые состоятся осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.
Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
«Все учения преследуют какую-то цель. И одна из таких целей — это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений — это наиболее приемлемый способ перебазировать, опрокинуть войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск», — сказал Сырский в интервью LB.ua.
По его словам, именно под видом учений Россия размещала свои войска в Беларуси накануне вторжения в Украину в 2022 году.
«Мы все надеялись, что они закончатся, российские войска вернутся на свою территорию. Но когда было принято решение о том, что эти учения продолжаются, мне стало ясно, что все», — добавил главнокомандующий.
Он отметил, что осенние учения в этом году являются серьезным фактором, который украинское военное командование обязательно принимает во внимание.
Ранее сообщалось, что российские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения, что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.