Сырский прибыл на Покровское направление: что происходит на передовой сейчас
Командующий ВСУ Александр Сырский приехал на место, чтобы оценить ситуацию, поставить задачу и усилить оборону.
Командующий Сил обороны в Донецкой области генерал-лейтенант Александр Сырский сообщил, что противник усиливает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому этот участок фронта вновь отведен в центр внимания командования.
Об этом Сырский рассказал в Telegram.
"Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности", - подчеркнул Сырский.
По его словам, украинские подразделения сдерживают численно превосходящее враждебное нашествие. Во время совещания с командирами армейских корпусов и частей Сырский заслушал доклады о текущей обстановке, проблемах обеспечения и потребности фронта.
"Вместе с командирами мы определили первоочередные задачи. В Покровске вражеская пехота, избегая боеприкосновений, накапливается в городской застройке, меняет места нахождения. Наша задача - выявить ее и уничтожить", - сообщил командующий.
Он особо подчеркнул важность работы разведывательных и ударных дронов, а также взаимодействия разных родов войск.
"В таких условиях чрезвычайно важна качественная работа наших разведывательных и ударных беспилотников. Наряду с ними в городе действуют группы ДШУ, штурмовых полков, ССО, ЦСПП, СБУ, Нацгвардии и полиции", - отметил он.
Сырский заявил, что работает над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении, в частности, в вопросах координации, логистики и обеспечения.
"Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Я строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры - вплоть до снятия с должностей", - подчеркнул он.
Также были определены новые задачи по улучшению логистики и защиты маршрутов поставки и эвакуации.
"Все решения принимаются оперативно. Мы соблюдаем разумный баланс между целями и возможностями. Но главный приоритет - сохранение жизни наших воинов", - заявил Сырский.
Командующий также сообщил об успехах Добропольской операции. По его словам, штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях от 200 до 550 метров, а в общей сложности освобождены 186,8 км² украинской территории и 246,8 км² — зачищены от ДРГ противника.
"Благодарю всех солдат, сержантов и офицеров, которые избивают врага, профессионально выполняя свои задачи. Сдерживаем врага всеми доступными методами. Работаем дальше для общей цели. Слава Украине!" — подытожил Сырский.
Напомним, накануне офицеры двух воюющих на Покровском направлении бригад рассказали журналистам о критической ситуации в обороне города, в который просочилось уже две с половиной сотни оккупантов, вступающих в стрелковые бои. Логистика в Покровске, по их словам, находится под контролем вражеских дронов.