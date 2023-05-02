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Сырский принял "необходимые" решения на Бахмутском направлении: о чем идет речь

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
719
Время на прочтение
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Сырский принял "необходимые" решения на Бахмутском направлении: о чем идет речь

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский на Бахмутском направлении/Фото: Military Media Center

Генерал-полковник Александр Сырский снова приехал на Бахмутское направление в Донецкой области.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский снова приехал на Бахмутское направление и вместе с командирами принял ряд важных решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.

Об этом генерал-полковник написал в Telegram.

"Пообщались с защитниками восточного фронта. В центре внимания постоянно должны быть люди, от солдат до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", — отметил он.

Александр Сырский также подчеркнул, что, несмотря на все прогнозы, наши воины продолжают уничтожать боевиков ЧВК "Вагнер" и другие наиболее боеспособные подразделения россиян.

Напомним, ВСУ контратаковали на некоторых участках в Бахмуте.

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Просмотры
719
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