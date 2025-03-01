Сырский признался, что иногда получает некорректную информацию с фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался, что порой ему предоставляют некорректную информацию о происходящем на определенных участках фронта. Но благодаря проверке из разных источников в конечном счете он узнает о действительном положении дел.

Об этом главком рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Было такое", — сказал он в ответ на вопрос о случаях подачи некорректной информации.

При этом Александр Сырский подчеркнул, что в современном мире, когда существует много систем контроля информационного пространства, скрыть что-либо на длительный срок невозможно.

“Мы мониторим разные ресурсы, созданы специальные группы офицеров, которые занимаются чисто мониторингом из разных источников. В первую очередь, мониторятся те информационные системы, которые транслируют ситуацию на фронте. Все это сравнивается с официальной информацией, которая предоставляется по линии штабов", – пояснил он.

По словам главкома ВСУ, если выявляются разногласия, уполномоченные офицеры выясняют, соответствует ли действительности та или иная информация.

“У нас есть информация о том, что реально происходит. Я сам постоянно выезжаю, общаюсь с командирами и солдатами. Нет такого, чтобы мы чего-то не знали”, — заверил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лично контролирует ситуацию на фронте и постоянно следит за выполнением боевых задач.

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