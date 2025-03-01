Сырский признался, что пережил несколько покушений: подробности

Сырский добавил, что располагает достаточной информацией о том, что враг продолжает планировать подобные операции.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские спецслужбы неоднократно пытались его ликвидировать.
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
По словам генерала, Россия видит в нем серьезную проблему, поэтому всячески пытается устранить.
"Это борьба, которая продолжается постоянно. Они пытаются уничтожить меня. Это для них естественно”, – сказал Сырский.
Он также отметил, что не раз оказывался под ракетными ударами вместе с офицерами.
“Я могу сказать, что мы неоднократно находились под разными ракетами. Благодаря, наверное, Богу мы остаемся в живых. Хотя не всем повезло – некоторые погибли”, – признался он.
Напомним, по словам Сырского, украинские силы уже наносят удары по объектам на территории России на расстоянии до 1700 километров.
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