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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Сырский прокомментировал критику комбата Ширшина о "дебильных задачах"

Сырский обвинил комбата Ширшина в пиаре и попытке «привлечь к себе внимание».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Александр Ширшин

Александр Ширшин

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что командир батальона 47 отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин, жаловавшийся на «дебильные задачи на Курщине, хочет привлечь к себе внимание.

Об этом главком ВСУ сказал во время разговора с журналистами, передает «Следствие.Инфо».

Сырского спросили, как он отреагировал на обвинение комбата 47-й бригады Ширшина и какая судьба в дальнейшем ждет офицера. Главком ВСУ заверил, что готов перевести Ширшина туда, куда он сам хочет.

«Он где-то был в отпуске в Испании. Мы готовы были связаться. Мы его переведем туда, куда он желает. Как я реагирую на это сообщение? Ну, он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно», — сказал Сырского.

Когда главкома спросили о странных синхронных сообщениях в свою поддержку и с обвинениями комбата Ширшина Сырский ответил: «Вы что думаете, что это им сказали писать?», и улыбнулся.

Что ответил Ширшин

В свою очередь Александр Ширшин ответил, что одно из переводов ему уже «забраковали».

«Невозможно отказаться от выполнения определенных задач, потому что они делаются или планируются под контролем главкома, любое такое невыполнение — это начинаются расследования, как были у нас по Белгородщине, хотя никто там не отказывался, мы не могли физически это сделать», — говорит военный.

Скандал с комбатом Ширшиным

Напомним, что в мае этого комбат 47 ОМБр «Магура» Ширшин подал рапорт на увольнение и пожаловался «дебильные задачи» командования на Курском направлении.

Впоследствии Ширшин объяснил, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, проигнорированных

В Генштабе ответили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств.

ТСН.ua собрал все, что известно о комбате Ширшине, какие заявления он вынес в публичную плоскость и какова была реакция других военных.

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