Сырский прокомментировал критику комбата Ширшина о "дебильных задачах"

Александр Ширшин

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что командир батальона 47 отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин, жаловавшийся на «дебильные задачи на Курщине, хочет привлечь к себе внимание.

Об этом главком ВСУ сказал во время разговора с журналистами, передает «Следствие.Инфо».

Сырского спросили, как он отреагировал на обвинение комбата 47-й бригады Ширшина и какая судьба в дальнейшем ждет офицера. Главком ВСУ заверил, что готов перевести Ширшина туда, куда он сам хочет.

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«Он где-то был в отпуске в Испании. Мы готовы были связаться. Мы его переведем туда, куда он желает. Как я реагирую на это сообщение? Ну, он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно», — сказал Сырского.

Когда главкома спросили о странных синхронных сообщениях в свою поддержку и с обвинениями комбата Ширшина Сырский ответил: «Вы что думаете, что это им сказали писать?», и улыбнулся.

Что ответил Ширшин

В свою очередь Александр Ширшин ответил, что одно из переводов ему уже «забраковали».

«Невозможно отказаться от выполнения определенных задач, потому что они делаются или планируются под контролем главкома, любое такое невыполнение — это начинаются расследования, как были у нас по Белгородщине, хотя никто там не отказывался, мы не могли физически это сделать», — говорит военный.

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Скандал с комбатом Ширшиным

Напомним, что в мае этого комбат 47 ОМБр «Магура» Ширшин подал рапорт на увольнение и пожаловался «дебильные задачи» командования на Курском направлении.

Впоследствии Ширшин объяснил, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, проигнорированных

В Генштабе ответили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств.

ТСН.ua собрал все, что известно о комбате Ширшине, какие заявления он вынес в публичную плоскость и какова была реакция других военных.

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