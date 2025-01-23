Сырский прокомментировал текущую боевую способность скандальной 155-й бригады

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде, которая в начале года попала в громкий скандал из-за массовой СЗЧ. По его словам, все негативные моменты и трудности, возникшие при ее развертывании в Украине, были проанализированы и сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих.

Об этом 23 января Александр Сырский отметил в сообщении в Facebook.

Главнокомандующий отметил, что 155-й ОМБр "Анна Киевская" уделил особое внимание.

"Особое внимание уделил 155 отдельной механизированной бригаде. Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенные боевые способности... Отдельно хочу поблагодарить международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, которая откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на взятые. подготовки и оснащения вышеупомянутой воинской части", – написал он.

Во время пребывания на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия, Сырский заслушал командиров бригад по особенностям ведения боевых действий, проблемным вопросам и принял все меры по их решению.

"Механизированные, десантно-штурмовые бригады, бригада ударных БПЛА "Птицы Мадяра" — наши воины сейчас героически сдерживают превосходящие силы российских оккупантов и эффективно уничтожают личный состав и боевую технику врага", — добавил он.

Также Сырский "выслушал проблемные вопросы и запросы по актуальным потребностям".

"Поработал в отдельном полку БПС относительно дальнейшего масштабирования его в бригаду нового типа. Ознакомился с новыми технологическими разработками, которые совершенствуются с учетом вызовов войны и сразу применяются непосредственно на поле боя. Принял необходимые решения по усилению подразделений резервами и ресурсами для более эффективного выполнения задач", – сказал он.

Напомним, 9 января стало известно, что ДБР расследует обстоятельства формирования 155-й ОМБр "Анна Киевская" и массовое дизертирство. Тогда Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый впервые официально прокомментировал СЗЧ и другие проблемы бригады.

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