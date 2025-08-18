Сырский раскрыл, какие бригады ВСУ получают подкрепление первыми

Украинские военные на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что приоритет над другими в отборе и получении личного состава имеют те части, которые ведут штурмовые, наступательные действия или держат оборону на главных направлениях фронта.

Об этом генерал рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Мероприятия для увеличения численности ВСУ

Сырский заявил о желании, чтобы все бригады были укомплектованы на 80-90%. Однако интенсивность боевых действий, возможности российской армии, которая сейчас втрое превосходит украинскую по численности, накладывают определенные ограничения.

«Когда есть такое большое количество бригад — субъектов управления, и еще когда они недоукомплектованы, понимаете, как тяжело выполнить любую задачу? Поэтому корпусная система — это шаг вперед«, — отметил главком ВСУ.

По его словам, делается все для наполнения корпусов бригадами, личным составом, и принимаются все меры для улучшения привлекательности военной службы. В качестве примера генерал привел проект «Контракт 18-24».

«Сейчас мы работаем над новым контрактом, который станет базовым для всех желающих продолжить профессиональную службу в Вооруженных силах. Эта работа на завершающей стадии. Мы привлекаем для прохождения службы добровольцев из других стран — таких желающих защищать нашу страну с оружием в руках тоже много», — рассказал Сырский.

Он также заявил о проведении ряда мероприятий для уменьшения факторов, способствующих самовольному оставлению воинских частей. С уменьшением уровня СОЧ увеличивается укомплектованность бригад.

Приоритетность укомплектования частей

«В условиях, когда у нас недостаточно личного состава, мы имеем определенную приоритетность в укомплектовании частей. Те части, которые ведут штурмовые, наступательные действия или держат оборону на главных направлениях, имеют приоритет над другими в отборе и получении личного состава. Это вынужденная мера, но в нынешних условиях она эффективна», — сообщил главком ВСУ.

Как Украине компенсировать недостаток мобилизационного ресурса?

По его словам, Украина может компенсировать недостаток своего мобилизационного ресурса благодаря технологическому оружию и повышению качества подготовки.

«Один, возможно, из основных путей — это технологическое оружие. То есть применять оружие, технику без военнослужащих, или оружие, которое имеет дистанционное управление — чтобы максимально снизить человеческие потери. Второе направление — это повышение качества подготовки. Профессионально обученный солдат имеет гораздо больше шансов выжить на поле боя, чем просто обычный солдат, который имеет более слабую подготовку», — объяснил генерал.

Сырский напомнил, что в Украине базовая общевойсковая подготовка была увеличена с одного месяца до 51 суток. Также одновременно был увеличен курс адаптивной подготовки — до 15 суток.

«То есть военнослужащий, который попадает в учебный центр, проходит подготовку там и после этого — в части. В целом это все длится фактически два месяца. Иногда этот курс в части в зависимости от условий боевой подготовки занимает меньше времени, но он не может быть меньше пяти суток», — рассказал главком.

Он уточнил, что в этот курс входит адаптация и подготовка военного к конкретному полю боя. Он готовится к столкновению с конкретным противником, у которого есть определенное вооружение и тактика. Это позволяет украинским защитникам быть максимально готовыми к вызовам, которые они встретят на поле боя.

К слову, Сырский назвал «бравадой» заявления России о том, что она сможет воевать еще от трех до 10 лет.

Главком ВСУ также проинформировал, что основные усилия армии РФ сейчас сосредоточены на Запорожском, Покровском и, вероятно, Новопавловском направлениях.