Сырский рассказал, как Россия может изменить войну ради захвата новых территорий

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Россия будет продолжать совершенствовать вооружения, в частности внедрять искусственный интеллект и роботизированные системы. Это может изменить тактику боевых действий и помочь оккупантам в попытках захватить новые территории.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос о том, к чему еще может прибегнуть РФ в войне.

Реклама

По словам Сырского, боевые действия будут более активно охватывать все сферы — от космоса и киберпространства до воздуха, суши, моря и даже подземного пространства. В то же время, будет расти уровень автоматизации и роботизации военных процессов, а ИИ будут использовать для повышения эффективности вооружения.

Реклама

"Будет продолжаться уровень роботизации, автоматизации процессов всех без исключения с использованием искусственного интеллекта", - отметил эксголовнокомандующий.

Сырский заметил: несмотря на это, а оккупационная армия не будет отказываться от традиционного вооружения и бронетехники.

По его словам, сейчас обе стороны ищут способы усилить активную защиту танков и других боевых машин. В случае успеха это может вернуть бронетехнике важную роль в поле боя и изменить тактику ее применения.

Отдельно главнокомандующий обратил внимание на развитие роботов, по строению напоминающих животных. По его словам, подобные системы уже не только исследуют, но и испытывают. Их внедрение может также повлиять на тактику использования войск.

Реклама

Ситуация на фронте – последние новости

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Россия больше не достигает прорывов на фронте. В частности, россиянам не удалось разрушить ключевой оборонный пояс Донбасса, темпы их продвижения заметно снизились по сравнению с прошлым годом.

В НАТО также считают, что русское наступление обернулось огромными потерями. В сентябре было ликвидировано более 50 тысяч окупантов. В частности, около 28 тысяч погибших.

Известно, что бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного военнослужащего РФ взяли в плен.

Новости партнеров