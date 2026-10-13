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Сырский рассказал, как Россия может изменить войну ради захвата новых территорий
По оценке Сырского, дальнейшее развитие войны будет определяться технологическим преимуществом, автоматизацией и новыми способами применения вооружения.
Россия будет продолжать совершенствовать вооружения, в частности внедрять искусственный интеллект и роботизированные системы. Это может изменить тактику боевых действий и помочь оккупантам в попытках захватить новые территории.
Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос о том, к чему еще может прибегнуть РФ в войне.
По словам Сырского, боевые действия будут более активно охватывать все сферы — от космоса и киберпространства до воздуха, суши, моря и даже подземного пространства. В то же время, будет расти уровень автоматизации и роботизации военных процессов, а ИИ будут использовать для повышения эффективности вооружения.
"Будет продолжаться уровень роботизации, автоматизации процессов всех без исключения с использованием искусственного интеллекта", - отметил эксголовнокомандующий.
Сырский заметил: несмотря на это, а оккупационная армия не будет отказываться от традиционного вооружения и бронетехники.
По его словам, сейчас обе стороны ищут способы усилить активную защиту танков и других боевых машин. В случае успеха это может вернуть бронетехнике важную роль в поле боя и изменить тактику ее применения.
Отдельно главнокомандующий обратил внимание на развитие роботов, по строению напоминающих животных. По его словам, подобные системы уже не только исследуют, но и испытывают. Их внедрение может также повлиять на тактику использования войск.
Ситуация на фронте – последние новости
Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Россия больше не достигает прорывов на фронте. В частности, россиянам не удалось разрушить ключевой оборонный пояс Донбасса, темпы их продвижения заметно снизились по сравнению с прошлым годом.
В НАТО также считают, что русское наступление обернулось огромными потерями. В сентябре было ликвидировано более 50 тысяч окупантов. В частности, около 28 тысяч погибших.
Известно, что бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного военнослужащего РФ взяли в плен.