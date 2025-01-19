Сырский рассказал, как воюют солдаты Северной Кореи и являются ли они проблемой на фронте

Солдаты КНДР создают большие проблемы для украинских бойцов на фронте, ведь северокорейцы достаточно мотивированы и подготовлены.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко в интервью "ТСН.Неделя" 19 января.

"Это проблема, ведь это тоже враг и враг многочисленный. Дополнительных 11-12 тыс. достаточно мотивированных и подготовленных бойцов, которые проводят наступательные действия. Действуют они по советской тактике. Действуют в составе взводов, рот. Они берут своей массовостью", — сказал Александр Сырский.

Он также отметил, что, несмотря на большие потери среди северокорейских военных, они все равно преобладают по количеству украинские подразделения.

"Война сейчас немного другая. В условиях господства дронов воюют малыми боевыми группами: штурмовыми или обороняющимися группами. Как правило, это штурмовая группа в составе отделения или подразделения, основу которого составляет отделение. И когда идет наступление с нескольких сторон сотен бойцов, которые довольно смелые, конечно это — проблема. Не хватает даже боеприпасов", — сказал Сырский.

Он отметил, что почти половина из военных КНДР либо ранена, либо уничтожена. Однако их все равно много, и они продолжают воевать.

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Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем первом большом интервью для "ТСН Неделя" также ответил, сможет ли Украина удержать Покровск.

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