Сырский рассказал, какие военные уловки используют ВСУ для борьбы с оккупантами

ВСУ продолжают оказывать на армию РФ не только физическое давление, но и психологическое.
Украинские военные продолжают ликвидировать оккупационную армию РФ. В результате захватчики паникуют и делают "жесты доброй воли".
Об этом 12 марта рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.
Как стало известно, в последние недели хорошо демонстрируют военную хитрость воины 10-й отдельной горно-штурмовой и 54-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины.
"Война – это психология. Если враг занервничал, нужно ввести его в стабильное состояние тревоги, чтобы он совершал ошибки", – написал он в своем Telegram-канале.
В частности, нестандартные, асимметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют противника.
"Встревоженность врага из-за неуверенности необходимо превратить в панику, чтобы она породила хаос, следствием которого становятся "жесты доброй воли", — объяснил командующий.
Напомним, ранее Сырский сообщил, что привлеченные к обороне Бахмута в Донецкой области украинские войска не дают оккупантам реализовать их замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине нужно выиграть время для весеннего контрнаступления.
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