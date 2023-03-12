Сырский рассказал, какие военные уловки используют ВСУ для борьбы с оккупантами

ВСУ продолжают оказывать на армию РФ не только физическое давление, но и психологическое.

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупационную армию РФ. В результате захватчики паникуют и делают "жесты доброй воли".

Об этом 12 марта рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

Как стало известно, в последние недели хорошо демонстрируют военную хитрость воины 10-й отдельной горно-штурмовой и 54-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины.

"Война – это психология. Если враг занервничал, нужно ввести его в стабильное состояние тревоги, чтобы он совершал ошибки", – написал он в своем Telegram-канале.

В частности, нестандартные, асимметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют противника.

"Встревоженность врага из-за неуверенности необходимо превратить в панику, чтобы она породила хаос, следствием которого становятся "жесты доброй воли", — объяснил командующий.

Напомним, ранее Сырский сообщил, что привлеченные к обороне Бахмута в Донецкой области украинские войска не дают оккупантам реализовать их замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине нужно выиграть время для весеннего контрнаступления.

Читайте также: