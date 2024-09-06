Сырский рассказал о наибольшем ожидании в ближайшие полгода

Главком ВСУ сказал журналистке CNN, чего больше всего ждет во время войны с Россией.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский признался, что в ближайшие полгода он больше всего ожидает разрешения на применение западного оружия по военным объектам на территории государства-агрессора.

Об этом он сказал в интервью американской военной корреспондентке телекомпании CNN Кристиан Аманпур, фрагмент которого она разместила в социальной сети X.

Отвечая на вопрос журналистки о наиболее ожидаемом событии в ближайшие полгода, главком ВСУ сначала заметил, что ему трудно что-то прогнозировать, но в конце концов сказал, чего больше всего ждет.

"Нам бы очень помогло, если бы все ограничения на использование оружия [внутри России] против военных целей были сняты... Мы все настроены победить", — заявил он.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам прошедшего в пятницу, 6 сентября, заседания "Рамштайна", заявил, что Соединенные Штаты Америки не предоставляют разрешение Украине на удары по военным целям вглубь России, поскольку это не будет означать "перелом течения событий".

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