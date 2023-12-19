Сырский рассказал о наступлении врага на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях: какие цели РФ

Украинские войска держат оборону и уничтожают врага на всех трех направлениях.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия российских войск. Ситуация сложная, ведь ВСУ приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил 19 декабря.

Ситуация на Бахмутском направлении

Сырский отметил, что чрезвычайно важным для российских оккупантов остается Бахмутское направление. Там враг сосредотачивает главные усилия. Для ведения штурмовых действий захватчики применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту, сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V".

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"Цель врага на этом направлении ясна — это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области", — отметил командующий Сухопутными войсками.

Что происходит на Лиманском направлении

В то же время на Лиманском направлении российские войска перешли к постоянным атакам украинских позиций в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении. Во время проведения штурмов враг активно использует технику, постоянно уничтожаемую украинскими бойцами.

Оккупанты также ежедневно проводят штурмовые действия в районе Синьковки, чтобы захватить ее и создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск.

"Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожения врага", – говорится в заявлении Сырского.

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Командующий добавил, что вместе с другими командирами они непосредственно в районах боевых действий приняли ряд решений по способу уничтожения врага.

Силы обороны Украины держат оборону и уничтожают врага на всех трех направлениях.

Потери РФ на востоке Украины

Россияне терпят большие потери. Пополняют их резервами штурмовых батальонов, сформированных из бывших узников. Однако, несмотря на ежедневные потери живой силы и техники, захватчики продолжают вести наступательные действия.

Сырский уточнил, что за первую половину декабря российские войска в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" потеряли около 8 тыс. бойцов. Также были уничтожены или повреждены более 500 единиц военной техники врага. Речь идет о 67 танках, более 100 боевых бронированных машинах, 77 орудиях и минометах разных калибров.

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"В отличие от агрессора, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. А наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций", – резюмировал командующий Сухопутными войсками.

Напомним, накануне спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что российские войска пытаются продвигаться в сторону Часова Яра. Силы обороны Украины на этом направлении удерживают активную оборону.

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