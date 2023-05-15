Сырский рассказал о "первом успехе" наступательных действий: подробности

Продвижение украинских Вооруженных сил на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в проведении операции по обороне Бахмута Донецкой области.

Об этом утром 15 мая заявил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей", — отметил он.

По его словам, сейчас это лишь частичный успех. А потому "именно так его надо воспринимать". Операция по обороне Бахмута продолжается, подчеркнул генерал-полковник.

"Все необходимые для обороны решения приняты. Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали прямо на месте боевых действий", — добавил Сырский.

Ситуация в Бахмуте

Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ за день захватили более 10 позиций оккупантов в Бахмуте. Также в самом городе продолжаются ожесточенные бои. В ведомстве говорят, что ситуация в этом направлении очень сложная, однако украинские воины делают невероятное.

Тем временем американские аналитики ISW информировали, что украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

По словам главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, успешные действия украинских военных подразделений в Бахмуте являются только прелюдией к контрнаступлению ВСУ.

На днях командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается. По его словам, ВСУ двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу.

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