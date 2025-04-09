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Сырский рассказал о конце войны: что он сказал
Границы Украины 1991 включают Крым, Донецкую, Луганскую области и другие временно оккупированные территории, на которые претендует Россия.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что для него означает победа Украины и какие варианты завершения войны он считает возможным.
Свое мнение он высказал в интервью LB.
«Справедливый мир – когда мы вышли на границы, подняли флаги. И это задача максимум», – подчеркнул Сырский.
В то же время, он признал, что реалистичный сценарий может выглядеть иначе.
«Когда враг покинет нашу территорию. Не знаю, каким образом. Или военным путем. Но мы делаем все, чтобы это произошло», – сказал он.
Сырский подчеркнул, что Украина должна стоять на международно признанных границах, а как это будет достигнуто – военными действиями или дипломатическим путем при поддержке партнеров – это уже другой вопрос.
«Мы можем и должны это сделать. Просто должны учитывать и наши возможности, и реальность», – добавил главнокомандующий.
Напомним, по словам Сырского, РФ начала наступление на Сумщину и Харьковщину, о котором ранее говорил президент Зеленский.