Сырский рассказал о конце войны: что он сказал

Александр Сырский рассказал, каким видит завершение войны и что считает победой для Украины

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что для него означает победа Украины и какие варианты завершения войны он считает возможным.

Свое мнение он высказал в интервью LB.

«Справедливый мир – когда мы вышли на границы, подняли флаги. И это задача максимум», – подчеркнул Сырский.

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В то же время, он признал, что реалистичный сценарий может выглядеть иначе.

«Когда враг покинет нашу территорию. Не знаю, каким образом. Или военным путем. Но мы делаем все, чтобы это произошло», – сказал он.

Сырский подчеркнул, что Украина должна стоять на международно признанных границах, а как это будет достигнуто – военными действиями или дипломатическим путем при поддержке партнеров – это уже другой вопрос.

«Мы можем и должны это сделать. Просто должны учитывать и наши возможности, и реальность», – добавил главнокомандующий.

Напомним, по словам Сырского, РФ начала наступление на Сумщину и Харьковщину, о котором ранее говорил президент Зеленский.