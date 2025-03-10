Сырский рассказал о результатах в применении беспилотников Вооруженными Силами

Важный опыт "Мадяра", "Ахиллеса" и других командиров помогает улучшить работу в этом направлении во всех Вооруженных Силах.

В феврале поражены и уничтожены цели противника на 22% больше по сравнению с январем. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, наиболее эффективно наносят поражения врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

"Уделил особое внимание разработке Концепции применения. Существует настоятельная необходимость внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях – для улучшения координации в ходе выполнения боевых задач", – отметил он.

В то же время, добавляет главнокомандующий ВСУ, и враг не стоит на месте. Российская армия перенимает наш опыт и наращивает собственные наработки в области дронов.

"Мы также увеличиваем использование дронов на оптоволоконном управлении. Однако эта составляющая БпС ВСУ нуждается в исключительном внимании и приложении максимальных усилий. Мы просто не имеем права отставать от противника в тех отраслях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов", — отметил Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался, что порой ему предоставляют некорректную информацию о происходящем на определенных участках фронта. Но благодаря проверке из разных источников в конечном счете он узнает о действительном положении дел.

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