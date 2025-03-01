Сырский рассказал о роли Зеленского в управлении армией: подробности

Зеленский оперативно принимает решение, обеспечивающее армию всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач.

Президент Украины Владимир Зеленский лично контролирует ситуацию на фронте и постоянно следит за выполнением боевых задач.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

По словам Сырского, Зеленский знает, какие задачи выполняют бригады, какие у них трудности и как они оцениваются. Кроме того, он в курсе как общей ситуации на фронте, так и проблем отдельных подразделений.

"Президент хорошо понимает ситуацию и знает наши проблемы. Он помогает их решать, особенно когда речь идет об обеспечении войск", – отметил Сырский.

Он добавил, что между ним и президентом постоянно продолжается диалог о потребностях ВСУ.

Напомним, Сырский заявил, что российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать его.

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