Сырский рассказал о самом тяжелом моменте обороны Киева

Самым критическим моментом во время обороны Киева главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает бои за село Мощун в Бучанском районе Киевской области.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью проекту БАЗА на "Радио Байрактаре".

"Это было ночью, когда противник готовился переправить как минимум батальон. Было большое количество техники, было приведено 5 понтонно-мостовых переправ через Ирпень. И противник готовился преодолеть реку и перейти к полномасштабным боевым действиям в Мощуне", — сказал Сырский.

Он вспомнил, что враг уже имел несколько десятков морпехов, 15-20 единиц БМД (боевых машин десанта) на правом берегу Мощуна.

"Наверное, это был самый критический момент, когда техника начала двигаться. Я видел это на мониторе. Съемка была с БпЛА. Было темно. Машины были прогреты. Поэтому мы четко видели их в тепловизорах. Мы обычно вели огонь из всего, что у нас было ... Главная задача стояла — разрушить переправы. Машины пошли... Первая повернула направо и пошла вдоль. боевых порядков бронетехники, в сторону Гостомеля", — рассказал Сырский.

Тогда, по его словам, он даже не поверил, что это возможно. Ведь все начало происходить по самому худшему сценарию, к которому можно было только готовиться.

"Но он не состоялся. Они не пошли на переправу. Нам удалось разрушить две из них. Осталось три. Они отказались от своих намерений. А потом уже обстоятельства стали улучшаться. Конечным результатом было то, что они бросили все и скрылись из Мощуна. Даже все свое оборудование и экипировку оставили", — рассказал главнокомандующий.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также сообщил, чтонаступление на Курщине будет не последним. По его словам, данная операция дала надежду, что это наступление для ВСУ будет не последним.

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