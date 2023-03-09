Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте: бои продолжаются, россияне теряют самые боеспособные подразделения

Российские войска бросают в бои под Бахмутом Донецкой области больше всего боеспособные подразделения. В частности, штурмовые отряды наемников ППК "Вагнера". Актуальность обороны города с каждым днем растет.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям", — отмечает Сырский.

Генерал отмечает, что заявления владельца "вагнеровцев" Евгения Пригожина в очередной раз подтверждают – после захвата "вагнеровцами" Бахмута у противника будут развязаны руки и он сможет начать широкомасштабное наступление. По словам Сырского, Бахмутскому направлению оккупанты используют наиболее боеспособные подразделения, а вместе они несут значительные потери.

"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших во время штурме города-тому — яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора", — подчеркивает Сухопутные войска. .

Сырский отмечает, что бои на Бахмутском направлении продолжаются. ВСУ удается наносить значительные потери врагу – как личного состава, так и военной техники.

Бои за Бахмут

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 марта предположил, что Бахмут может быть захвачен российскими войсками в ближайшие дни. Впрочем, в Минобороны отметили, что нужно доверять только военным, а не прогнозам.

В ISW продолжают оценивать, что российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта, и, вероятно, это быстро завершится после захвата Бахмута.

Президент Владимир Зеленский говорит, что оккупанты будут иметь "открытый путь" для захвата ключевых городов на востоке Украины, если они захватят Бахмут. Да, враг пойдет дальше – в Славянск и Краматорск.

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