Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте: россияне превращают город в руины

Российские оккупанты усиливают обстрелы артиллерию и авиацией на Бахмутском направлении. Бахмут в Донецкой области остается эпицентром боевых действий.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

"Пока враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руину", — подчеркнул генерал-полковник.

По его словам, армия РФ превращает в руину. Ведь россияне сосредотачивают там самые большие усилия и пытаются взять город под контроль любой ценой.

Сырский также сообщил, что российские оккупанты ведут наступательные действия на нескольких участках фронта. Да, на Купянском направлении были попытки противника перейти в атаку, но врагу не удалось это сделать. На лиманском направлении русские попытки штурмов также были безуспешными.

Бои за Бахмут

Генштаб утром 18 апреля в своем строительстве сообщил, что в настоящее время в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. в Донецкой области. На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что оккупационные войска продолжают обстреливать и атаковать Бахмут. В канун Пасхи бои в городе и на окраинах не стихали.

Аналитики Института изучения войны сообщали, что оккупационные войска перебрасывают в Бахмут свои воздушно-десантные войска. Отмечается, что они, вероятно, развернуты с целью предотвратить возможные украинские контратаки на более широком направлении.

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