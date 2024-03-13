Сырский рассказал о сложной обстановке на восточном фронте

За две недели жестких боев россияне понесли чрезвычайно высокие потери.

Оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Враг продолжает наступательные действия, в частности, в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Роботино.

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Сети.

По его словам, в результате высокого уровня потерь активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене утративших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов ", — проинформировал Сырский.

Александр Сырский на фронте

Он добавил, что за две недели жестких боев россияне понесли чрезвычайно высокие потери.

"Все населённые пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем", — резюмировал Сырский.

Также мы писали, что армия РФ не сможет проводить так называемые " мясные" штурмы на Авдеевском направлении без пауз.

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