Сырский рассказал о своих тяжелых боях в полномасштабной войне

Во время полномасштабного вторжения тяжелыми Сырский назвал бои за Лисичанск, когда противник атаковал целыми батальонами на бронетехнике.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какие для него лично были тяжелым периодом войны.

Об этом он сказал интервью проекту "БАЗА" на "Радио Байрактаре".

По словам Сырского, если брать период до полномасштабной войны, то самым трудным для него было Дебальцево.

"Это был момент, когда нужно было сделать все, чтобы наши части не отошли за Углегорское водохранилище. Ну и бои в районе Дебальцево были тяжелыми, отличались высокой интенсивностью. Это были самые горячие напряженные участки фронта на тот момент", — говорит главком.

Во время полномасштабного вторжения, тяжелыми он назвал бои за Лисичанск, когда противник атаковал целыми батальонами на бронетехнике.

"Я тогда как раз со своим штабом был переброшен на "Хортицу" (Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" – Ред.). И через несколько дней началось широкомасштабное наступление на Лисичанск. В районе и самого Лисичанского, и Лисичанского НПЗ (нефтеперерабатывающий завод – ред.) были очень напряженные бои. И много раз эти колонны прорывались сквозь нашу оборону. и потом искали, где развернуться. Мы вели огонь, уничтожали технику, пехоту. Это были тяжелые моменты", – отметил генерал.

Также Сырский объяснил, почему перебрасывает бригады с одного участка на другой.

"Есть бригада, которая обороняется на одном участке фронта, а ее перебрасывают на другой участок, где более напряженная ситуация. И ты понимаешь, что только тот командир и только та бригада может сдержать врага. Я 54-ю бригаду, которая была совершенно на другом направлении, перебросил. Она стала напротив Лисичанского НПЗ и стабилизировала линию фронта", – рассказал он.

Ранее Александр Сырский заявил о необходимости цензуры в военное время.

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