Сырский рассказал об активном наступлении оккупантов на нескольких направлениях и тяжелых боях

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что в течение последних дней ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Оккупантам удалось относить силы.

Об этом сообщает Military Media Center.

По его словам, в районе Макеевки Донецкой области и Купянском направлении продолжаются тяжелые бои.

"Противник после нанесенных ему потерь, через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои", — говорится в его сообщении.

По словам Сырского, оккупанты имеют цель — разгромить группировки украинских войск, а также окружить Купянскую Харьковскую область и выйти на рубеж реки Оскол.

Каждый день противник совершает десятки атак при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям, сообщил командующий Сухопутными войсками. Впрочем, Силы обороны были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор. Враг несет потери и не имеет существенных успехов, добавил он.

Следует заметить, что генерал навестил наших военных на фронте. Он рассказал, что для детального изучения ситуации и принятия оперативных решений работал в воинских частях, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман".

"Встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке. На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов", — поделился он деталями визита.

Как сообщалось, в США сделали заявление о наступлении российской армии. В Белом доме отмечают, что новое наступление россиян на Донбассе — возле Лимана и Авдеевки — не стало сюрпризом. Кроме того, Вашингтон уверен, что ВСУ отразят атаку оккупационной армии.

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