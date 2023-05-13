Сырский рассказал об успехах на Донбассе: "Наши воины двигаются вперед"

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 13 мая сообщил, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям", — говорится в сообщении генерал-полковника Сырского.

Битва за Бахмут

Утром 13 мая представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении за сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага. ВСУ проводят определенные контрнаступательные действия.

В свежем отчете ISW отмечается, что украинские защитники продвинулись вперед на северо-запад Бахмута благодаря локальным контратакам. На кадрах с геолокацией видно, как войска РФ спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

По информации Минобороны Великобритании, ВСУ смогли вернуть не менее километра территории в южной части Бахмута. Отмечается, что территория, с которой украинские силы вытеснили россиян, имеет определенное тактическое значение. В частности, это был российский плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.

К слову, 10 мая Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ там осуществляют эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.

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