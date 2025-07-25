Сырский рассказал союзникам, готова ли украинская армия к наступлению РФ

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские войска мобилизовали максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов в Украине, но ВСУ сохраняют потенциал для разгрома наступления противника.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский во время важных переговоров с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

К обсуждению также присоединились начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов и командующий Миссией НАТО по безопасности и подготовке (NSATU) генерал-лейтенант Кертис Баззард.

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Встреча с генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ходе встречи стороны подробно рассмотрели ситуацию на передовой. По словам Сырского, союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными Силами Украины.

«В то же время, украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника», — отметил главком ВСУ.

Встреча Александра Сырского с представителями НАТО. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Особое внимание было уделено плану США и НАТО по получению Украиной систем ПВО. Эти системы, оплаченные европейскими странами, должны усилить защиту украинской земли и спасти жизнь гражданского населения.

«Они уже на подходе!» — заметил Сырский.

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Встреча Александра Сырского с представителями НАТО. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, первая батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, обещанная в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа, уже поступила в Украину.