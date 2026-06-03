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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сырский разоблачил план действий Путина в Черном море: какая цель врага

Черноморский регион остается эпицентром вражеских атак на гражданскую инфраструктуру. Александр Сырский рассказал о стратегии агрессора.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл три настоящие цели России, которая продолжает систематически обстреливать портовую инфраструктуру юга Украины.

Об этом главком сообщил в Сети.

Он отметил, что российская армия и дальше осуществляет целенаправленные удары по портовой инфраструктуре южных регионов Украины, в частности по портам, зерновым терминалам, объектам морской логистики и другим гражданским объектам.

«Цель врага — сорвать работу морского коридора, нанести удар по экономике государства и создать дополнительные угрозы безопасности в Черноморском регионе. Наша задача — не допустить реализации этих планов», — подчеркнул Сырский.

Напомним, в ночь на 29 мая российские дроны атаковали три иностранных торговых судна, которые двигались по украинскому морскому коридору вблизи Одесской области. На кораблях возникли пожары, которые экипажи потушили самостоятельно. На одном судне (под флагом Вануату) двое членов экипажа получили легкие ранения, корабль отправили на ремонт.

К слову, в свою очередь ВСУ существенно расширили географию успешных ударов по оккупированным территориям, лишая врага безопасных тыловых районов на Херсонщине и в Крыму. Как сообщает ISW, украинские силы методично уничтожают российские пункты управления, военную технику, суда Черноморского флота и бригады береговой обороны на значительных расстояниях от линии фронта. Особое влияние испытала логистика: атаки на железнодорожные объекты в Джанкое привели к остановке работы станции и задержек в движении.

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Дата публикации
Количество просмотров
144
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