Сырский: Россия планирует довести долю реактивных дронов до 50%

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Войска не только увеличивают количество ударных беспилотников, но и изменяют подходы к их применению. Украинское командование реагирует на развитие многоуровневой системы перехвата и модернизацию средств противодействия.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам главкома, последствия ежедневных воздушных ударов РФ по территории Украины были бы гораздо более тяжелыми, если бы не системная работа Вооруженных сил Украины по развитию «малой ПВО» и усилению ее возможностей.

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Сейчас большинство обезвреженных российских «Шахедов», «Гераней» и других средств воздушного нападения являются результатом работы украинских дронов-перехватчиков.

В течение мая дроны-перехватчики, действующие в трех эшелонах противовоздушной обороны, уничтожили более 3,5 тысяч вражеских беспилотников разных типов. В то же время возросло не только количество сбитых целей, но и эффективность работы «малой ПВО». Наивысшую результативность продемонстрировал второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем — только за май было уничтожено более 1,2 тысячи российских дронов.

«Мы наращиваем количество экипажей БпЛА-перехватчиков и продолжаем обучение персоналу. Продолжается работа по формированию четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области. Активно привлекаем и армейскую авиацию: в мае нашими вертолетами было уничтожено более 440 российских дронов разных типов», — сообщил Сырский.

В то же время РФ постоянно совершенствует свои возможности.

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«Враг постоянно меняет тактику применения БпЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, нуждающиеся в своевременной реакции», — добавил Сырский.

Ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщал, что РФ наращивает количество ударных «Шахедов» для атак. Количество одновременно запущенных дронов постоянно растет. Это очень усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

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