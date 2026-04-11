Сырский: российские войска усиливают свою группировку

Александр Сырский

Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу на фронте и не позволяют российским войскам восстановить широкомасштабное наступление.

Об этом сообщил главком Александр Сырский.

«Российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины устойчиво удерживают определенные рубежи», — отметил он.

Сырский также заслушал доклады командиров, отдал необходимые распоряжения для лучшего обеспечения наших подразделений боеприпасами, БпЛА и другими материально-техническими средствами.

На юге самым активным направлением остается Гуляйпольский. Помимо штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации.

Враг пытается взять под контроль населенный пункт Железнодорожное, за которым расположен село Горкое, стремится захватить город Гуляйполе, вытеснить оттуда ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья. Украинские силы эффективно отражают штурмы, уничтожая технику и живую силу, в том числе с помощью дронов и минирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала начать полноценное наступление, но эти планы очевидно провалились.

Силы обороны за месяц уничтожают такое же количество оккупантов, которое они мобилизуют, однако численность российской группировки растет, то есть россияне увеличивают свою группировку за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва, добавил Зеленский.

Также сообщалось, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имеют успехи и продвижение в Донецкой области.