Сырский сделал громкое заявление о масштабных изменениях в Силах обороны: все детали

В Вооруженных Силах Украины продолжается оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"За десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами", — отметил он.

По словам главкома, в настоящее время, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мер – упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.

“Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении», — подчеркнул генерал-полковник.

Один из приоритетов Александра Сырского – налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.

В частности, по мнению главы украинской армии, некоторые воинские части принимают участие в отражении вооруженной агрессии РФ с первых дней широкомасштабного вторжения. Именно поэтому важно уделять больше внимания вопросам отдыха наших воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом.

“Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться. Усиливаем оборонительные способности, чтобы и дальше уничтожать врага и приближать победу», — резюмировал Александр Сырский.

Напомним, аналитики Института изучения войны оценили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в украинской армии началась ротация частей и подразделений, которые находятся на передовой уже длительное время. Подробнее – в материале.

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