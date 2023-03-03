Сырский снова посетил Бахмут: что происходит в самом адском месте на фронте (фото)

Интенсивные бои продолжаются и в самом Бахмуте, и вокруг него.

Российские оккупанты дальше пытаются захватить Бахмут и бросили на фронт и подготовленных "вагнеровцев", и регулярные войска.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

"Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута. Противник не оставляет надежды захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город", – говорится в заявлении.

Для захвата Бахмута враг бросили наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и другие регулярные войска российской армии. И в самом городе, и вокруг него идут интенсивные бои.

Сырский в Бахмуте заслушал доклады командиров о ситуации в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений на линии фронта.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, перед этим Сырский побывал в Бахмуте в конце февраля. Тогда, по сообщениям замминистра обороны Анны Маляр, прямо на месте были приняты решения о перемещении дополнительных украинских подразделений.

По оценкам американских аналитиков по состоянию на утро 3 марта, оккупанты продолжают наступательные операции в районе Бахмута, однако временно свернули усилия по окружению города с юго-запада, а также с северо-востока.

Заметим, в этот же день стало известно, что приказ о выходе из Бахмута получило подразделение аэроразведчиков "Птахи Мадяра". Воины держали оборону города 110 суток.

По данным Пентагона, ВСУ продолжают удерживать Бахмут, но ситуация в районе остается нестабильной. Российские войска и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают наступать.

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