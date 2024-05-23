Сырский сообщил, где проходят наиболее интенсивные и жестокие бои

Сейчас наиболее интенсивные и жестокие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях Донбасса. В Харьковской области россияне пытаются выйти к реке Оскол.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, сообщает Генштаб.

"Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке. Нередко — на мотоциклах и баге", — сообщил он.

Также интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру Донецкой области. Сырский отмечает, что оккупанты "пытаются любой ценой зацепиться за город". В частности, захватчики применяют Т-90М, БМП-3, БМД-4. Их успешно уничтожают противотанковые средства и FPV-дроны, добавил главком.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от Волчанска. По словам Сырского, сложная ситуация в районе Кисловки, где армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол.

Тем временем в районе Липцев на Харьковщине враг понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огненное поражение позиций украинских защитников.

Сырский отметил, что в других направлениях тоже неспокойно. Впрочем, количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

Напомним, Александр Сырский сообщил, что на Харьковщину россияне опрокидывают резервы. На этом участке фронта армия РФ имеет огромные утраты личного состава. Пока оккупанты завезли в уличных боях за город Волчанск.

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