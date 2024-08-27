Сырский сообщил, как Курская операция повлияла на Покровское направление

Наступательная операция Украины в Курской области заставила россиян перебросить туда до 30 тыс. военных из других направлений фронта. В то же время на самом сложном, Покровском, направлении враг наоборот наращивает силы.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил во время форума "Украина 2024. Независимость" 27 августа.

Сырский – о ситуации на фронте

"По состоянию на сегодняшний день опепративно-стратегическая обстановка остается сложной. Протяженность фронта, в котором Силы обороны ведут активные боевые действия, составляет около 1000 километров. Ежесуточно наши защитники отбивают более 140 вражеских атак", — рассказал главком ВСУ.

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За предыдущие сутки украинские защитники отбили 170 российских атак.

Сырский заметил, что основные силы россияне сосредотачивают в Донецкой области.

"Его (вражеская – ред.) цель остается неизменной – выйти на административную границу Донецкой области, используя преимущество в воздухе, ракетах, артиллерийских боеприпасах. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. Также активно враг действует на Купянском, Лиманском, Торецком и Краматорском направлении", – рассказал генерал.

Он добавил, что на юге Украины оккупанты несколько снизили свою активность. Прежде всего, это связано с тем, что часть своих сил и средств враг перебросил на Курское направление. В то же время, россияне продолжают вести локальные наступательные действия в Запорожской области, пытаясь восстановить утраченное положение, прежде всего, в районе Роботино. В Херсонской области захватчики не оставляют попыток восстановить контроль над островной зоной в районе дельты реки Днепр.

"Также продолжается наша наступательная операция на Курском направлении. Есть соответствующие успехи", — заметил главком ВСУ.

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Ситуация на Покровском направлении

"Ситуация на Покровском направлении довольно сложная. В последние недели в среднем ежесуточно происходит более 50 боевых столкновений. Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении, военной технике, активно применяет артиллерию и авиацию, использует бронетехнику. В целом наступательные действия ведутся штурмовыми группами пехоты. Пытаются овладеть участком автомобильной дороги Константиновка — Покровск, чем пытаются нарушить логистическое сообщение Сил обороны", — рассказал Сырский.

Он отметил, что за свои продвижения враг платит высокую цену.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить его продвижение. Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают до 300 захватчиков. Активно ведутся работы по инженерному оборудованию наших позиций и рубежей обороны. Ситуация, несмотря на всю сложность, находится под нашим контролем. Командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на этом направлении", – сообщил генерал.

Как Курская операция повлияла на Покровское направление

Сырский отметил, что одной из задач украинской наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника из других направлений. Прежде всего это касается Покровского, Кураховского направлений.

"Конечно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части. Курская операция отвлекла значительное количество его сил. Сейчас мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже переброшены на Курское направление и эта цифра растет. Вместе с тем противник пытается не снимать части из других направлений, а на Покровском направлении он наоборот увеличивает свои усилия", – описал ситуацию главком ВСУ.

Напомним, по данным Института изучения войны, командование РФ перебрасывает военных на Курщину с менее приоритетных участков для фронта. В частности, это подразделения, ранее находившиеся на Харьковском и Северском направлениях, а также в районе Часова Яра.

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