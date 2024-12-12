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Сырский сообщил, сколько оккупантов гибнет ежесуточно на Покровском направлении

Сырский сообщил, сколько оккупантов гибнет ежесуточно на Покровском направлении

Потери россиян на Покровском направлении Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский

Потери российских окупантов на Покровском направлении стабильно высоки, особенно в живой силе.

Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных по противостоянию с российскими оккупантами.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага", — добавил Сырский.

Он также выразил благодарность военнослужащим за эффективную боевую работу.

"В декабре противник в среднем за сутки подтвержденно теряет здесь около 400 человек убитыми и ранеными", – отметил он.

Напомним, по состоянию на 12 декабря оккупанты находятся в 6 км от Покровска. Как отметили в американском Институте изучения войны, ситуация в Покровском направлении критическая.

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