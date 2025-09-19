Сырский сообщил о значительных успехах в Донецкой области: что известно

ВСУ / © Associated Press

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Добропольском направлении Донецкой области. По результатам операции, украинские войска продвинулись в глубь обороны противника на 3-7 километров.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищен от ДРГ противника — девять. В общей сложности за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² — зачищено от ДРГ», — отметил Сырский.

Также сообщается о значительных потерях российских окупантов:

2456 человек личного состава , из них 1322 — безвозвратные.

817 единиц вооружения и военной техники, в том числе 12 танков, 37 боевых бронированных машин, 162 артсистемы и 160 беспилотников.

В результате успешных действий ВСУ также существенно пополнен обменный фонд для возвращения украинских военных из российского плена.

Напомним, на участке фронта вблизи Доброполья ситуация остается напряженной. Украинские войска удерживают позиции, однако враг сосредоточил еще большие силы. Поэтому противостояние перешло в тактическую плоскость — идет борьба за ключевые высоты, наблюдательные пункты и опорные пункты.

Ранее британское издание Sky News предположило, что продолжающаяся более года оборона Покровска Донецкой области, вероятно, подходит к концу.