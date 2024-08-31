"Сырский стремился к собственной минуте славы": почему ГУР не участвовало в наступлении на Курскую область

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины против режима Владимира Путина, не участвовали в наступлении ВСУ на Курскую область России. Это решение стало неожиданностью, ведь операция могла бы стать для них шансом воссоединиться с родиной.

Генштаб украинской армии решил не допускать ГУР и российских повстанцев к самой дерзкой операции Киева за два с половиной года. Поэтому российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и координируются главой ГУР Кириллом Будановым, не участвовали в наступлении на Курщину.

Об этом пишет Le Monde.

Политик Илья Пономарев, руководящий легионом "Свобода России", и Денис Капустин "Рекс", командир Российского добровольческого корпуса (РДК), подтвердили, что их подразделения были исключены из вторгшихся в Курскую область сил.

Двое мужчин также подтвердили более деликатную информацию, которая за последние недели стала открытой тайной в Киеве, но которую ни один официальный представитель не будет комментировать публично: Генштаб исключил ГУР, координирующий российских повстанцев и проводящий собственные операции на территории противника, с Курской операции или по крайней мере с ее начальной штурмовой фазы.

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"ГУР и российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам. Это больше по личным причинам: командующий украинской армией генерал Александр Сырский, имеющий определенное соперничество с главой военной разведки генералом Кириллом Будановым, хотел, чтобы его минута славы была успешной", – сообщил источник, близкий к повстанческим движениям.

Российские повстанцы, участвовавшие в различных вторжениях в Россию с момента своего первого рейда в марте 2023 года в Брянской области, а затем в более масштабной операции в июне 2023 года в Белгородской области, пытаются не демонстрировать чрезмерное разочарование из-за своего отсутствия в Курской области.

"Если бы Киев пожелал, мы могли бы управлять этими территориями в России. В нашем движении есть бывшие местные чиновники, в частности из Курской области, которые могли бы руководить альтернативными кремлевскими местными властями", — сказал Пономарев.

Он утверждает, что "этот вариант обсуждается в Киеве". РДК признались, что Курская операция была для них неожиданной.

"Это было неожиданно, и нас не приглашали участвовать, хотя мы хотели бы. С нашей стороны мы готовим другие штурмы, другие сюрпризы", — сказал Капустин.

Однако лидеры двух российских повстанческих группировок не скрывали своего восхищения успехом украинских военных в России, операцией, которая "превзошла все ожидания" и имела "утешительный" результат. Две группы, участвовавшие в военных операциях ГУР весной с обеих сторон границы после российского наступления, начатого 10 мая севернее Харькова, все еще испытывают определенное недоверие со стороны украинцев.

Пономарев охотно признает два основных препятствия для подъема российского восстания. Во-первых, это кадры, логистика и безопасность.

"Только 5% кандидатов в легион "Свобода России" удается выбраться из России, и через все фильтры украинских спецслужб", — сказал он.

Второе препятствие политическое и касается не только Украины.

"Нам не хватает поддержки в Европе и США, потому что никто не хочет смены режима в России. Запад этого боится", — сказал он.

Во время поездок по западным столицам Пономарев сказал, что встречает "все больше и больше чиновников, которые частно признаются, что не верят в прекращение конфликта без изменений в Кремле, но предупреждают, что никогда не скажут этого публично".

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal написало, что план украинского главнокомандующего Александра Сырского по наступлению на Курскую область России удивил не только россиян, но и собственные войска Украины.

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