Сырский выделил дополнительные силы на Покровское направление: детали от Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства на Покровское направление, чтобы уничтожить российские диверсионные группы, которые проникают за линию обороны.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны», — сказал спикер Генштаба.

По его словам, российская армия использует преимущество в количестве и теряет личный состав в больших масштабах. Враг пытается просачиваться малыми группами через первую линию позиций украинских защитников.

Ковалев также сообщил, что на Покровском направлении российские оккупанты совершили 35 попыток потеснить украинские подразделения. Наиболее активным враг является в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

В свою очередь, Силы обороны Украины на Покровском направлении ликвидировали 64 и ранили 38 российских захватчиков. Также было уничтожено одну единицу вражеской автомобильной техники, 21 дрон, антенну связи и мотоцикл. Защитники также повредили одну пушку и два мотоцикла россиян.

Напомним, накануне аналитики и волонтеры сообщили, что российские войска фактически прорвали оборону в направлении Доброполья и продвигаются там. Прорыв составляет около 10 км. Аналитики DeepState предупредили, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск, если ничего не изменится.

Комментируя ситуацию в направлении Доброполья, в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» объяснили, что противник пытается просачиваться небольшими группами мимо первой линии украинских позиций. Ситуацию описали как сложную, но заверили: украинские защитники делают все возможное для быстрой ликвидации угрозы.

Первый корпус Нацгвардии «Азов» 12 августа заявил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Подразделения корпуса провели планирование и осуществили мероприятия для блокирования сил противника в определенном секторе.