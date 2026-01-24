ТСН в социальных сетях

Война
348
2 мин

Сырский заинтриговал заявлением об изменениях на фронте

Главнокомандующий объяснил, почему ВСУ изменяют правила современной войны.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Александр Сырский

Александр Сырский / © Александр Сырский

Вооруженные силы Украины кардинально изменяют подход к поражению враждебных целей, отказываясь от массированного огня по площадям в пользу точечных ударов дешевыми и эффективными средствами.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.

По его словам, война в Украине давно вышла за пределы регионального конфликта и стала пространством, где формируется будущее глобальной безопасности. События под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря уже сегодня влияют на доктрины и практики евроатлантических армий».

«Украинская армия делает ставку на технологии и децентрализацию, адаптируясь быстрее, чем успевают описать военные учебники. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня — точечное уничтожение. Стоимость дрона — около 500 долларов, а уничтоженной цели — миллионы», — подчеркнул он.

Отдельно Главнокомандующий обратил внимание на роль радиоэлектронной борьбы. Без преимущества или хотя бы паритета в РЭБ высокотехнологичное вооружение быстро теряет ценность.

По его словам, ВСУ научились создавать «купол РЭБ» для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты. Благодаря технологизации и новым подходам в прошлом году украинским военным удалось снизить общие потери на 13%.

В то же время Сырский предостерег: «Россия делает ставку на усталость Запада и истощение человеческих ресурсов Украины. В ответ ВСУ призывают партнеров не к символической поддержке, а к предоставлению инструментов для быстрой и силовой остановки агрессора».

