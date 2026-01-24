- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 2 мин
Сырский заинтриговал заявлением об изменениях на фронте
Главнокомандующий объяснил, почему ВСУ изменяют правила современной войны.
Вооруженные силы Украины кардинально изменяют подход к поражению враждебных целей, отказываясь от массированного огня по площадям в пользу точечных ударов дешевыми и эффективными средствами.
Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.
По его словам, война в Украине давно вышла за пределы регионального конфликта и стала пространством, где формируется будущее глобальной безопасности. События под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря уже сегодня влияют на доктрины и практики евроатлантических армий».
«Украинская армия делает ставку на технологии и децентрализацию, адаптируясь быстрее, чем успевают описать военные учебники. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня — точечное уничтожение. Стоимость дрона — около 500 долларов, а уничтоженной цели — миллионы», — подчеркнул он.
Отдельно Главнокомандующий обратил внимание на роль радиоэлектронной борьбы. Без преимущества или хотя бы паритета в РЭБ высокотехнологичное вооружение быстро теряет ценность.
По его словам, ВСУ научились создавать «купол РЭБ» для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты. Благодаря технологизации и новым подходам в прошлом году украинским военным удалось снизить общие потери на 13%.
В то же время Сырский предостерег: «Россия делает ставку на усталость Запада и истощение человеческих ресурсов Украины. В ответ ВСУ призывают партнеров не к символической поддержке, а к предоставлению инструментов для быстрой и силовой остановки агрессора».
Ранее Сырский сообщил, какой областной центр стремилась захватить РФ, чтобы закончить войну.