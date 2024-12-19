Сырский заявил, что армия РФ снова активизировала наступления одновременно в нескольких районах

В то же время Силы обороны Украины не позволили оккупантам добиться оперативного успеха ни в одном из направлений.

Российские войска за последние несколько дней снова активизировали наступательные действия одновременно в нескольких районах. Украинская армия не разрешила врагу прорвать оборону.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Главком ВСУ ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая остается очень сложной.

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"За последние несколько дней враг в которй раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах. Силы обороны Украины в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни в одном из направлений", – говорится в заявлении Сырского.

В свою очередь, Радакин заверил в неизменной поддержке Украины, отдельные аспекты которой будут значительно наращены в 2025 году. Британия вместе с другими европейскими партнерами продолжит прилагать максимальные усилия в обеспечении потребностей Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах, другом высокотехнологичном оборудовании.

Заметим, военный обозреватель Денис Попович сообщил об очень сложной ситуации в южной части фронта Донецкой области, в частности возле Времевского выступа. Враг пытается оцепить ВСУ.

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