Сырский заявил, что оккупанты в Бахмуте находятся в полуокружении

Командующий Сухопутными войсками отметил – "этим просто нельзя не воспользоваться".

На сегодняшний день есть все условия для освобождения Бахмута и российские войска там находятся в полуокружении.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью "BBC News Украина".

Сырский убежден, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы деоккупировать Бахмут, но с меньшими потерями в десятки раз.

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"Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", – заметил командующий Сухопутными войсками.

Ситуация вокруг Бахмута

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил 18 июля, что украинские бойцы пытаются продвигаться в районе Бахмута с минимальными потерями. Для этого защитники используют специальную тактику.

В тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у украинских войск было продвижение на южном фланге вокруг Бахмута, а на северном – оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.

В Институте изучения войны 19 июля информировали, что Силы обороны Украины заняли почти все господствующие высоты возле Бахмута, а захватчики там продолжают наземные атаки.

Уже 20 июля американские аналитики заявили, что оккупанты отступают к югу от Бахмута из-за отсутствия подкрепления и ротаций. ВСУ удалось продвинуться вперед в 10 км юго-западнее Бахмута.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Бахмут! Россияне в капкане окружения! | Валерий Рябых"

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