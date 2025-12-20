Сырский заявил о контратаках ВСУ: детали

Александр Сырский. / © Associated Press

Украинские Вооруженные силы успешно контратакуют на отдельных участках фронта. В свою очередь, оккупационные войска также оказывают давление.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Несмотря на значительное давление противника на отдельных участках фронта, Вооруженным силам Украины удается успешно контратаковать и наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике», — сообщил главком.

По словам Сырского, провел встречу с делегацией из Великобритании во главе с начальником Штаба обороны Ричардом Найтоном. Стороны обсудили ситуацию на фронте и ВСУ в средствах поражения.

Напомним, аналитики DeepState заявили о риске потери города Гуляйполе в Запорожской области. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Тем временем 7 корпус ДШУ сообщил, что российские оккупанты накапливаются в Серебрянском лесу. Противник использует его в качестве плацдарма для накопления живой силы, установления передовых позиций пилотов ударных дронов, а также дальнейших штурмовых действий в направлении Серебрянки и Дроновки.