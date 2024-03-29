Сырский заявил о наступлении РФ на широком фронте: какая там ситуация и возможности ВСУ

Оккупанты ведут наступательные действия на широком фронте, пытаются выйти на границы Донетчины и Луганщины, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Ситуация на фронте сложная, но ВСУ не только стоят в обороне, а каждый день на разных направлениях продвигаются вперед. Цель – не допустить потери территории, максимально истощить врага, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью изданию "Укринформ".

Сырский рассказал, что происходит на фронте сейчас, когда враг давит, пытается наступать, и есть ли у ВСУ ресурсы и возможности, чтобы остановить продвижение противника.

Сырский рассказал о ситуации на фронте

"Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой", – отметил генерал-полковник.

Но, укказал он, украинские войска мы не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаются вперед. Количество возвращенных позиций превышает количество потерянных. Российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, а их территориальные достижения имеют тактическое значение.

"Текущая обстановка на определенных направлениях остается напряженной. Российские оккупанты продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Они традиционно не учитывают потери и продолжают применять тактику массированных штурмов. На определенных направлениях ежесуточно подразделения Сил обороны Украины отбивают по несколько десятков атак" – рассказал Сырский.

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Действия врага на фронте: где он наступает

Он отметил, что оккупанты значительно нарастили активность авиации, применяют УАБы, ведут плотный артиллерийский и минометный огонь.

По словам главкома, еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1. Но украинские войска научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования оружия. ВСУ также максимально используют преимущество в дронах.

"Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области", – сообщил генерал-полковник.

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Он отметил, что на определенных участках фронта Силам обороны Украины удалось выровнять ситуацию по артиллерии. Это сразу сказалось на ситуации в целом. Украинские артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений врага даже в десятках километров от линии фронта. Захватчики ежесуточно терпят существенные потери в живой силе и технике.

Сырский назвал цель ВСУ

Сырский сообщил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать под контролем ключевые высоты и районы обороны.

"Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что благодаря работе подразделений ПВО удалось снизить активность врага в воздухе, и это очень существенно. Только в течение 10 дней в феврале были сбиты 13 российских самолетов, в том числе сразу два стратегически важных самолета наблюдения и управления А50.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом наступлении России в конце мая или в июне 2024 года. Глава государства отметил, что перед этим Украине нужно подготовиться, стабилизировать ситуацию, и она нуждается в помощи западных партнеров.

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