Сырский заявил о сложной ситуации на фронте и назвал главную цель РФ

Пока ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь.

Об этом 6 апреля заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области", — подчеркнул он.

По словам Сырского, россияне продолжают атаки, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях захватчики пытаются вести штурмовые действия с помощью пехоты, волнами от взвода до роты, иногда батальона.

Особенно сложная обстановка: на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки; на Авдеевском – в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки.

В настоящее время жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Временного Яра, остающегося под контролем ВСУ.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной. В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ имеют и определенный тактический успех.

На Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого. На Ореховском – в районах Роботиного и Вербового с целью восстановления утраченного положения. На Херсонском пытается вытеснить украинские войска из плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки. Сырский отметил, что РФ успеха в этих направлениях не имеет.

"Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике", — подчеркнул главком.

Напомним, Генштаб в утренней сводке 6 апреля сообщил, что армия РФ пытается выбить ВСУ из занимаемых рубежей в Донецкой области. В частности, на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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