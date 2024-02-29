Сырский заявил о сложной ситуации на фронте: россияне активно наступают

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Оккупационная армия РФ продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Роботино, над которыми враг пытается", — подчеркнул главком.

По словам Сырского, при работе у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника. Это, отметил командующий ВСУ, напрямую повлияло на устойчивость обороны по отдельным направлениям.

"Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", — добавил он.

Сырский также отметил героизм военнослужащих Третьей штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад, которые "смело и решительно выбили противника, который прорвался на окраину Орловки".

Напомним, командующий вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин предупредил о тяжелом положении на фронте для ВСУ. Он считает, что ВСУ понадобится некоторое время, чтобы снова получить инициативу на поле боя в войне с Россией.

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