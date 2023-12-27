Сырский заявил о сложной ситуации на востоке: где интенсивно наступает враг

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке остается сложной. Оккупационная армия продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом Сырский сообщил в своем Telegram.

По его словам, на Купянском направлении войска РФ пытаются захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. Россияне понесли потери, а потому враг проводит перегруппировку своих подразделений.

"Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений по другим направлениям. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч", — сообщил командующий.

На Лиманском направлении оккупанты интенсивно наступают, чтобы вытеснить украинские подразделения из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа. Также враг не отказывается от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец.

На Северском направлении армия РФ пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Также захватчики осуществляют подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.

На Бахмутском направлении также продолжаются интенсивные наступательные действия. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. На этом участке фронта РФ применяет штурмовые группы "добровольческого корпуса", переместившиеся с южного направления. Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.

"Враг в последнее время значительно увеличил применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы. По всем направлениям наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению продвижения врага", — подчеркнул Сырский.

Он отмечает, что украинские Вооруженные силы сдерживают продвижение врага и наносят ему значительные потери. По словам Сырского, за последнюю неделю на Восточном направлении оккупанты потеряли более трех тысяч личного состава, из них убитыми — более 1 тыс. человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники: из них — 43 танка, 83 боевых бронированных машин,

69 артиллерийских систем.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный выразил уверенность в том, что 2024 год "военный" год будет отличаться от 2023-го - учитывая изменение технологий ведения войны. По его словам, украинское командование обнаружило все проблемы и 90% их решений.

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