Сырский заявил о существенном обострении ситуации на Восточном фронте: детали

Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Оккупанты активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на Покровском - пытается прорвать оборону с помощью танков и БМП.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, это связано со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения президентских выборов в РФ. Кроме того, наступательным действиям врага способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности.

"Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — подчеркнул главком.

Сырский заявил, что во время его работы в районе операции были приняты решения, "направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭС и ПВО, пополненные запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств".

Он также отметил, что вновь возник вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия.

"Второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения. В первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых". действий", — добавил Сырский.

Главком отмечает, что "мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы со стороны противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий".