Сырский заявил о третьих сутках интенсивных наступлений РФ на Курщине: подробности

Главком акцентировал, что северокорейские наемники на Курщине уже понесли большие потери.

Российская армия уже третьи сутки проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области и активно применяет подразделения северокорейской армии.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время онлайн-выступления на Конгрессе местных и региональных властей, сообщает "Интерфакс-Украина".

Главком сообщил о ситуации на фронте на Курщине.

Также читайте Вероятные потери КНДР в Курской области: Forbes шокировал цифрами

"Третьи сутки враг проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии КНДР. Северокорейские наемники уже понесли большие потери", — рассказал Сырский.

Он подчеркнул, что украинские войска стойко держат оборону, уничтожают вражеских бойцов и технику. Главком выразил за это благодарность солдатам и офицерам.

Напомним, издание The Economist сообщило, что Украина уже потеряла "около половины" территорий, которые контролировала на Курщине.

Читайте также: