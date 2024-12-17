Сырский заявил о третьих сутках интенсивных наступлений РФ на Курщине: подробности

Главком акцентировал, что северокорейские наемники на Курщине уже понесли большие потери.
Российская армия уже третьи сутки проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области и активно применяет подразделения северокорейской армии.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время онлайн-выступления на Конгрессе местных и региональных властей, сообщает "Интерфакс-Украина".
Главком сообщил о ситуации на фронте на Курщине.
"Третьи сутки враг проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии КНДР. Северокорейские наемники уже понесли большие потери", — рассказал Сырский.
Он подчеркнул, что украинские войска стойко держат оборону, уничтожают вражеских бойцов и технику. Главком выразил за это благодарность солдатам и офицерам.
Напомним, издание The Economist сообщило, что Украина уже потеряла "около половины" территорий, которые контролировала на Курщине.
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