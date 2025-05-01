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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Сырский заявил о восстановленных позициях и назвал угрожающие направления фронта

По словам Александра Сырского, благодаря тактике активной обороны бойцы ВСУ за месяц восстановили 115 позиций.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © ТСН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях фронта. Он также сообщил, что украинские войска в течение месяца восстановили 115 позиций.

Процесс Сырский написал в Сети.

«Основные усилия сосредотачиваем на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумское и Курское, Покровское, Новопавловское«, — указано в заявлении главкома ВСУ.

Он отметил, что при этом украинские защитники используют тактику активной обороны. Благодаря таким действиям бойцы ВСУ в течение месяца восстановили в общей сложности 115 позиций.

Напомним, накануне Сырский сообщил, что российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. По словам главкома, оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и выйти на административную границу Днепропетровской области.

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