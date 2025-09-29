Сырский заявил об окружении российских подразделений под Добропольем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © ТСН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска окружили часть российских подразделений на Добропольском направлении.

Об этом генерал написал в Сети.

Сырский на Добропольском направлении провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.

«Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении«, — говорится в заявлении главкома ВСУ.

Он также сообщил об общих потерях российской армии на Добропольском направлении: речь идет о 3185 бойцах, из которых 1769 были ликвидированы. А еще оккупанты потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

По данным Сырского, за период контрнаступательной операции Силы обороны Украины на сегодня освободили от врага около 175 кв. км территории. Кроме того, защитники «зачистили» от российских диверсионных групп еще почти 195 кв. км.

«С учетом докладов командиров на местах определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышении качества взаимодействия подразделений», — написал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что принял необходимые решения для всестороннего обеспечения украинских частей и подразделений, участвующих в боях, с учетом ухудшения погоды.

Напомним, 27 сентября военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что ситуация на Добропольском направлении остается сложной, несмотря на сообщения об успехах ВСУ. По его мнению, операция украинских войск пока не решает стратегической проблемы, пока не будет выровнена линия соприкосновения по селу Коптево. Мирошников предостерег, что в случае мощного контрнаступления враг может вернуться к Золотому Колодезю и даже попытаться перерезать павлоградскую трассу.