"Сюрприз" для России: в Раде анонсировали важные законопроекты

О принятии решения сообщат постфактум.

Верховной Раде Украины готовят "сюрприз" для России – важные законопроекты.

Об этом во время украинского телемарафона 8 марта сообщил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

"Есть несколько насущных потребностей по законопроектам. Мы сейчас их собираем, чтобы это было все же какое-то пакетное голосование. Это будет сюрпризом для Российской Федерации. Это важные законопроекты", — сказал он.

Чернев добавил, что заседание ВР, как и в прошлый раз, может быть закрытым. О принятии решения сообщат постфактум.

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